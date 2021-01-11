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Какие утренние привычки опасны для здоровья

Она предупреждает, что неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника.

Фото : kumushka.com11 января 2021, 11:15

Эксперт назвал утренние привычки, которые могут навредить здоровью, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Врач Мириам Стоппард в беседе с Mirror пояснила, что не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения, потому что тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются.

Она предупреждает, что неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника.

Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.


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