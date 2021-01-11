Почему фондовый рынок США процветает на фоне человеческих страданий

Сложилась интересная ситуация.

Нынешние реалии в США таковы, что в мире все ужасно, а финансовые рынки, наоборот, процветаю, ситуация на них прекрасная. В чем причина такого жуткого зрелища, корреспондент zakon.kz разбирался вместе с долларовым миллионером Эдвардом Дубинским.

Цены на финансовые активы продолжают достигать нового, рекордного максимума в тот же момент, когда в стране от коронавируса умирают около 3 тыс. человек в день, и 800 тыс. человек в неделю подают новые заявления по безработице. Даже самый большой энтузиаст современного капитализма может задаться вопросом, не нарушено ли что-то в экономической системе?

Чтобы лучше понять это странное сочетание оживленных рынков и экономического отчаяния, стоит обратиться к данным.

В ежемесячном государственном отчете правительства США, который называется "Личные доходы и их распределение", подсчитывается, как и сколько американцы зарабатывают и тратят.

Зарплаты

Первое важное наблюдение - зарплаты в целом в США упали меньше, чем можно было ожидать. Общая сумма вознаграждения сотрудников за эти 9 месяцев снизилась всего на 0.5%, что больше похоже на умеренный экономический спад, чем на экономическую катастрофу. Это может показаться удивительным и странным, ведь были остановлены значительные секторы экономики; миллионы людей остались без работы. Количество рабочих мест упало на 6.1% только в ноябре 2020 года по сравнению с годом ранее. Так как же количество рабочих мест может снизиться на 6%, а оплата труда - всего на 0.5%?

Это связано с тем, какие рабочие места были потеряны. Миллионы людей в США, которые потеряли работу из-за пандемии, непропорционально имели низкооплачиваемую работу. Но эта история не равномерно отразилась на высокооплачиваемых рабочих местах, которые статистически не пережили тех же потерь. Приведу пример. Если руководитель компании в секторе IT получает бонус в размере 100 тыс. долларов, а 4 работника ресторана с годовым доходом по 25 тыс. долларов полностью теряют работу, в статистике чистый эффект на общую сумму оплачиваемого труда равен нулю, хотя с человеческой точки зрения тут заметно пережитая боль в обществе. Таким образом, заработная плата и другие формы компенсации работникам снизились лишь немного - на 43 млрд долларов по всей Америке за 9 месяцев (с марта по ноябрь 2020 года), несмотря на массовую безработицу в стране, - считает Дубинский.

Другие доходы

Доходы американцев от пособий по страхованию от безработицы с марта по ноябрь 2020 года были в 25 раз выше, чем за тот же период 2019 году. Причина проста – потерявшие работу люди получали еженедельную надбавку в размере 600 долларов до конца июля 2020 года к обычным пособиям по безработице. В целом по США программы страхования от безработицы с марта по ноябрь принесли в карманы американцев на 499 млрд долларов больше, чем в 2019 году.

Если фактически все подсчитать, совокупные личные доходы американцев после уплаты налогов с марта по ноябрь 2020 года были на 1,03 трлн долларов выше, чем в 2019 году, то есть, рост в более чем на 8%. Интересно, что некоторый пессимизм среди экономических "прогнозистов" и журналистов весной 2020 года отражал непонимание того, насколько крупными и влиятельными окажутся эти правительственные выплаты по стимулированию американской экономики, - объяснил Дубинский.

Расходы (то есть, траты населения)

Дубинский подметил, что американцы стали меньше тратить на услуги (рестораны, путешествия, посещение концертов и спортивных матчей).

Менее очевидны были некоторые другие закономерности, влияющие на потребительские расходы во время пандемии. Американцы в 2020 году потратили много денег на покупку вещей, чаще всего через онлайн платформы.

Расходы на товары длительного пользования выросли на 60 млрд долларов, это, например, покупка лучшего кресла для работы дома, или может быть, новый велосипед. В то же время расходы на товары краткосрочного пользования выросли на 39 млрд долларов (подумайте о напитке, купленном в магазине для домашнего потребления, сравнивая это с затратой на него в 2019 году в баре, где это бы квалифицировалось как "услуга", не "товар").

Также важно отметить, что благодаря более низким процентным ставкам в 2020 году личные процентные выплаты домохозяйств по кредитам и кредитным картам резко упали, снизившись на 59 млрд долларов.

Получается, что американские домохозяйства в совокупности не только получили больше денег в 2020 году, но и тратили их меньше. Общие расходы снизились на 535 млрд долларов. Это совмещение роста личных доходов и сокращения расходов резко увеличило норму сбережений американцев в 2020 году. С марта по ноябрь личные сбережения американцев были совокупно на $1,56 трлн долларов выше, чем в 2019 году (т.е. на 173%). Обычно норма сбережений колеблется в узком диапазоне, около 7%. В апреле она подскочила до 33%, что является рекордным показателем с 1959 года. Несмотря на то, что в 2020 году миллионы людей столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, американцы в совокупности накапливали сбережения поразительными темпами, - констатировал Эдвард Дубинский.

И все эти накопления должны были куда-то направиться. Но куда?

Одним из вариантов было простое удержание денежных средств у населения - и, конечно же, количество денег в обращении с февраля 2020 года совокупно выросло на 260 млрд долларов, то есть на 14%. Вклады в банках тоже выросли - на 19% с первой недели марта. Кто-то инвестировал деньги на рынке акций, что объясняет рост индекса S&P 500 на 16% в 2020 году. Любители большого риска, возможно, покупали высоко волатильные ценные бумаги, такие как акции Tesla или торговые опционы. Кроме того, продажи домов в США резко выросли в 2020 году - национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic поднялся на 8,4% в октябре по сравнению с годом ранее.

По сути, рост сбережений среди американцев, которым удалось избежать крупного экономического ущерба от пандемии, создал некий прилив, поднявший стоимость почти всех финансовых активов. Безусловно, Федеральная резервная система (центральный банк США) сыграла важную роль, снизив процентные ставки почти до нуля и пообещала держать их годами. Она покупала государственные облигации на рынке и поддержала рынки корпоративных облигаций. Но рост цен на активы затронул многие сектора, далекие от какой-либо формы поддержки ФРС, например, акции и биткойн. И этот всплеск, во всяком случае, ускорился явно, вне зависимости от стимулирующих действий со стороны ФРС. ФРС сыграла большую роль в обеспечении стабилизации рынков в марте и апреле 2020 года, но рост с тех пор, вероятно, отражает эту более широкую динамику активности капитала, - выразил мнение Дубинский.

Каким будет 2021 год, пока сказать сложно. Дубинский уверен, что многое будет зависеть от успешности вакцинации от коронавируса и темпов возврата к обычной жизни. Одно можно сказать точно: сюжетная линия более непредсказуема, чем мы думаем!

Альберт Ахметов

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