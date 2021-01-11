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7 тыс. парней примут на воинский учет в Алматы

Стартовала приписка граждан к призывным участкам.

Фото : пресс-служба Алматинского гарнизона.11 января 2021, 11:36

В Алматы с целью постановки на воинский учет молодых людей, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности началась приписка граждан к призывным участкам, передает zakon.kz.

Граждане, вызываемые в местные органы военного управления для прохождения приписки, должны прибыть на призывные участки своевременно и с документами, указанными в повестке.

На месте должностные лица местных органов военного управления проведут с молодыми людьми беседу и проверят их документы, после чего юноши пройдут медицинское освидетельствование, по итогам которого им выдадут на руки удостоверение о приписке к призывному участку.

В этом году на воинский учет будет принято около 7000 юношей, которым исполняется 17 лет. В ходе приписной кампании будет дополнительно проводиться агитационная работа по поступлению в учебные заведения Министерства обороны РК. Юношам расскажут о преимуществах и перспективах воинской службы, - сообщили в пресс-службе Алматинского гарнизона.

Приписка граждан к призывным участкам проводится в Казахстане ежегодно, в течение 3 месяцев с января по март.



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