Более 7 млрд тенге возместили ответчики по резонансным делам за 2020 год

В столице зарегистрировано 192 уголовных дела в прошлом году, в суд направлено 126 дел. Уголовное преследование осуществлялось в отношении 97 лиц. Суду предано 45 граждан, из которых 25 уже осуждены.

7,4 млрд возместили ответчики по резонансным коррупционным делам за прошлый год, сообщил на брифинге в Antikor Ortalygy руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент zakon.kz.

Завершены многоэпизодные дела в отношении должностных лиц РЭК, состоялся приговор, Есть приговор в отношении должностных лиц Международного аэропорта Астана. Дело в отношении должностных лиц по делу «Сергек» тоже направлено в суд. Также имеется ряд дел в отношении должностных лиц правоохранительных органов, по которым имеются приговора. Возмещение в казну составило 7,4 миллиарда тенге за 2020 год. Обеспечено нашим городским департаментом. Возмещение составило практически 100 %. Привлечено к дисциплинарной ответственности 47 лиц, из них больше половины это руководители, — сообщил Кабдула.

В целом, по его словам, в столице зарегистрировано 192 уголовных дела в прошлом году, в суд направлено 126 дел. Уголовное преследование осуществлялось в отношении 97 лиц, в числе которых должностные лица 6 республиканского уровня и 4 областного уровня.

На брифинге уточнили, что после завершения дел суду предано 45 граждан, из которых 25 уже осуждены.

В течение последних 2 лет выявлено 480 фактов дачи взятки, 37 фактов посредничества, 713 фактов различного рода противоправных вмешательств в работу бизнеса. Если брать кратные штрафы, то посредники и взяткодатели в совокупности приговорены к возврату в бюджет почти 600 млн тенге, — заключил глава столичного антикоррупционного департамента.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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