Стала известна причина низкой явки на парламентских выборах в Алматы

Мнением поделился представитель Гражданского альянса.

Почему в Алматы была низкая явка на парламентских выборах, рассказал представитель Гражданского альянса Адиль Жунисов. Он считает, что дело в списках: в нем "утонули" имена авторитетных людей, передает zakon.kz.

Другая причина, почему была низкая явка, я думаю, был список. Выдающиеся, знатные люди в партии утонули в списке. Просто их не было видно. Допустим, Nur Otan поставил собственные списки, а среди них были популярные или авторитетные люди. Они "утонули" в списках. Так во всех партиях. Раньше, когда какие-то выборы были, была персонализация. То есть ставили тех людей, которые были наиболее популярными и говорили: "Вот этот в нашей в партии, мы идем дальше, этот умница", и так далее. Избиратель, наверное, подумал, что есть названия партий, а кто входит в партию и чем он занимается, не было видно, - прокомментировал Жунисов.

Он отметил, что 8 лет был председателем избирательной комиссии и знает, что высокая явка для Алматы - редкость.

Даже, когда пандемии не было, у нас 30-35% - это был хороший показатель для Алматы. В первые годы независимости, когда была эйфория, демократия, тогда зашкаливало за 90 и так далее. Мы все это видели, - сказал он.

10 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Nur Otan побеждает на парламентских выборах, набрав 71,97% голосов избирателей. Второе место заняла Демократическая партия "Ак жол" - 10,18% голосов. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" - 9,03% голосов.

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

Явка избирателей по стране составила более 63%. Самая низкая явка была в Алматы - 30,3%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!