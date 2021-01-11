Коронавирус обнаружили у четырех казахстанцев, прилетевших из Шарм-эль-Шейха

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Фото : astana.gov.kz

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предоставил информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 10 января, сообщает zakon.kz. 10 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 23 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ, Кыргызстана и Узбекистана. Из 2 655 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 283 человек, без справок прибыли 372 гражданина РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 531 пассажир, со справками – 1 375, без справок - 156; в аэропорт г. Нур-Султан – 11 рейсов, 1 124 пассажира, со справками - 908, без справок - 216, - говорится в сообщении. Как сообщается, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа, из 247 граждан РК, прилетевших в РК 9 января 2021 года, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Шарм-эль-Шейх – Костанай, выявлена коронавирусная инфекция.

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