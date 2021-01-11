Видео пресс-конференции ЦИК о предварительных итогах парламентских выборов
10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.
Фото : Казинформ11 января 2021, 15:03
ЦИК РК озвучивает предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, передает zakon.kz.
10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. По состоянию на 22:00 часов явка на участках составила 63,3%. Для прохождения в Мажилис партиям необходимо было преодолеть барьер в 7%.
Согласно результатам exit poll, в Мажилис Парламента прошли три партии - Народная партия Казахстана, Партия Nur Otan и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
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