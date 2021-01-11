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Наблюдатели от СНГ не нашли нарушений на парламентских выборах в Казахстане

Избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне.

Фото : liter.kz11 января 2021, 16:25

Глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания России по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что выборы в Мажилис и маслихаты были прозрачными, справедливыми, конкурентными и соответствовали общепринятым принципам проведения демократических выборов, передает корреспондент zakon.kz.

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов. Миссия считает, что избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне, - сказал Бондарев.

По его словам, миссия наблюдателей от СНГ пришла к выводу о том, что выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан прошли "на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными и соответствовали общепринятым принципам проведения демократических выборов".

Миссия ОБСЕ также признала выборы в Казахстане, но при этом представители миссии заявили, что намерены дать рекомендации казахстанскому правительству по совершенствованию выборных процессов.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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