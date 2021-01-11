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Сын избил мать в Туркестане

Видео распространили в соцсетях.

Фото : pixabay.com11 января 2021, 16:41

В Туркестане сын избил пожилую мать, передает zakon.kz.

До этого в Петропавловске женщина подняла руку на мать, теперь в Туркестане сын избил свою мать. Казахстанцы это плохой мейстрим! Не поддерживайте такое! Блогер Айгуль Орынбек опубликовала видео инцидента в Туркестане. Куда мы скатываемся? Поднять руку на мать? - говорится в публикации kris_p_kuljinka в Instagram.

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Публикация от КрисП Кульджинский тракт (@kris_p_kuljinka)

Видео прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

При мониторинге социальных сетей на странице одного из пользователей Фейсбук было обнаружено видео, где неизвестный мужчина якобы избивает своих близких. По данному факту в ДП Туркестанской области никто с заявлением не обращался. Вместе с тем по указанному видеоматериалу мониторинговой группой установлено, что инцидент произошел 14 октября 2020 года. Мужчина оказался жителем Уральска, а пожилая женщина и невестка - жительницами Туркестана. Ни у указанных лиц, ни у пожилой женщины никому никаких претензий нет и от каких-либо заявлений они отказались, - сообщили в ДП.


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