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В Индонезии идентифицировали первого погибшего в результате крушения Boeing

Речь идет о 29-летнем пассажире, проживавшем в Джакарте.

Фото : AP Photo / Achmad Ibrahim11 января 2021, 17:42

Правоохранительные органы Индонезии идентифицировали первого погибшего в результате крушения самолета Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом сообщил представитель управления по связям с общественностью национальной полиции Каро Пэнмас, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В результате сравнения образцов ДНК мы получили первые результаты. (...) Речь идет о 29-летнем пассажире, проживавшем в Джакарте, - приводит его слова новостной портал Detik.

По его словам, "на данный момент были получены 53 образца ДНК от родственников погибших".

Кроме того, представитель органов правопорядка рассказал, что "спасатели подняли на поверхность 17 мешков с фрагментами тел".

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air 9 января выполнял рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

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