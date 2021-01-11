Нового санврача назначили в СКО

Им стал Асет Жуматаев.

В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы ведомства, им стал 39-летний Асет Жуматаев, который до настоящего назначения руководил Петропавловским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля.

Жуматаев окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "медико-профилактическое дело".

С 2007 по 2019 годы работал главным специалистом, начальником санитарно-гигиенического отдела управления госсанэпиднадзора по Аккайынскому району, руководителем управления охраны общественного здоровья этого же района.

Ранее и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов перешел на должность заместителя руководителя этого же департамента.

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