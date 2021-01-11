Блэкаут в Мангистау. Энергетики вернули свет в Актау

Было предотвращено полное "погашение" двух областей.

10 января на подстанции "Индер-Атырау" на территории Атырауской области произошла аварийная ситуация, которая продлилась сегодня. В результате возникшего сбоя в сети "KEGOC" в Атырауской области, привело к снижению частоты электроэнергии. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области, передает zakon.kz.

На сегодняшний день временно отключены потребители в актауских микрорайонах 2, 3А, 3Б, 4, и на некоторых объектах населенных пунктов Тупкараганского района.

Благодаря работе автоматики была предотвращена глубокая посадка частоты с риском полного "погашения" двух областей.

В настоящее время данный вопрос находится на особом контроле акимата области.

Около 15:40 был завершен ремонт высоковольтных ячеек №7,25,26,27. Благодаря этому восстановлены отключенные линии электропередач в 1, 2, 3а, 3б, 4 микрорайонов, - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Айдос Хамиев.

Причину блэкаута ранее назвали энергетики.

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