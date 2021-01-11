Акции Twitter рухнули после бана Трампа

Ценные бумаги соцсети начали дешеветь после того, как компания сообщила о вечной блокировке микроблога президента США Дональда Трампа из-за риска "подстрекательства к насилию".

Акции сервиса микроблогов Twitter на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже упали более чем на 7%. По состоянию на 15:48 по Нур-Султану бумаги теряют 7,54% и торгуются на уровне 47,73 доллара за акцию. В конце прошлой недели торги акциями завершились на отметке 51,48 доллара, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Акции снижаются после того, как 8 января Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа из-за риска "подстрекательства к насилию". После этого Трамп заявил, что Twitter - "это не про свободу слова".

К решению заблокировать аккаунт Дональда Трампа соцсеть пришла после беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники Трампа 6 января, - части участников уличной акции удалось проникнуть в Капитолий, где заседает Конгресс США. На следующий день Twitter временно заблокировал аккаунт действующего президента США на 12 часов и потребовал удалить три поста, которые, по мнению соцсети, нарушали ее правила. Соцсеть потребовала, чтобы Трамп удалил эти твиты, и предупредила, что может навсегда заблокировать учетную запись за дальнейшие нарушения правил.

8 января аккаунт был окончательно заблокирован за нарушение правил сервиса.

После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию, - заявили в Twitter.

После новостей о блокировке аккаунта Трампа стоимость акций компании Twitter упала на 3,8% на дополнительной сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 8 января.

У аккаунта Трампа было более 88 млн подписчиков, президент активно пользовался соцсетью, оставляя в среднем около 10 твитов в день.

Твиты Трампа зачастую сильно влияли на финансовые рынки - как указывали аналитики инвестбанка JPMorgan Chase в сентябре 2019 года, с наибольшей вероятностью на рынок оказывали действия сообщения, в которых присутствовали слова "Китай", "демократы", "миллиард" и "продукты".

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