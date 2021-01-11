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"Заявление ВОЗ" о том, что пандемии не было, появилось в соцсетях

ВОЗ официально объявила COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.

Фото : Pixabay11 января 2021, 20:04

В соцсетях вновь появилось сообщение со ссылкой на заявление ВОЗ о том, что в мире нет и не было пандемии COVID -19. Это давний фейк. Подобных заявлений организация никогда не делала. Об этом пишет Stopfake.kz, передает zakon.kz.

Причиной появления этого фейка стал пресс-брифинг ВОЗ, который состоялся 8 июня 2020 года. Слова о том, что в мире нет пандемии, приписывают представителю этой организации, врачу-эпидемиологу Марии Ван Керкхове. На самом деле ничего подобного она не говорила.

На брифинге она лишь заявляла о том, что бессимптомные больные представляют меньшую угрозу для окружающих, чем те, у кого наблюдаются признаки COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус также не сообщал об отсутствии пандемии в мире.

ВОЗ официально объявила COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Об окончании пандемии до сих пор объявлено не было.


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