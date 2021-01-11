Предприятие в Актау оштрафовали за желтый дым

Сумма уже поступила в бюджет государства.

Экологи оштрафовали АО "КазАзот" после того, как жители Актау сообщили о дыме желтого цвета, исходящего из трубы предприятия. Компания оплатила штраф. Об этом сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, передает zakon.kz.

Поводом для проверки стало то, что 5 декабря шлейф дыма желтого цвета, выходящего из трубы предприятия "КазАзот", сняли на видео очевидцы, отмечает Lada.kz.

Вследствие выхода из строя (перегорел) пускового включателя электродвигателя турбокомпрессора агрегата №7 на подстанции остановился турбокомпрессор агрегата, в итоге произошел кратковременный выброс остаточного количества в системе нитрозных газов в атмосферу в количестве 0,042 тонны, - сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области.

Экологи наложили административный штраф по статье 324-1 в размере суммы нанесенного окружающей среде вреда, и предъявлен ущерб на общую сумму 246 510 тенге. Эта сумма уже поступила в бюджет государства.

Напомним, ранее жители Актау выражали опасение по этому поводу, так как, по их мнению, выделения могли быть ядовитыми.

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