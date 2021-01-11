Вооруженные протесты готовятся во всех штатах Америки - ФБР

Федеральное бюро расследований США сообщило о подготавливаемых вооруженных протестах по всей территории страны в течение недели после церемонии инаугурации Джо Байдена, передает zakon.kz.

Байден должен быть приведен к присяге 20 января после успешной победы на выборах, но сторонники Дональда Трампа, как ожидается, будут оспаривать результаты.

Журналист-расследователь телеканала АВС Джош Марголин процитировал бюллетень ФБР, в котором говорится о выявленной вооруженной группе, которая намеревается отправиться в Вашингтон 16 января, за четыре дня до инаугурации.

По информации журналиста, протестующие предупредили об "огромном восстании", если Конгресс попытается отстранить Трампа через импичмент.

Демократы начали процесс импичмента 11 января.

Ранее Twitter заявил, что планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в соцсети.

Чиновник из Министерства внутренней безопасности сообщил CNN, что беспорядки на прошлой неделе обострили реакцию в планировании предстоящей инаугурации. Власти планируют привлечь дополнительный персонал для обеспечения безопасности Вашингтона.

Представитель демократов штата Колорадо Джейсон Кроу заявил, что Министерство обороны осведомлено о "дальнейших возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов в дни инаугурации".

После событий в Капитолии мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер попросила ввести в городе дополнительные меры безопасности.