Заседание Правительства Казахстана. Видео

На повестке заседания – итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за 2020 год.

Фото : ПМ РК

В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, передает zakon.kz. На повестке заседания были итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за 2020 год. Предлагаем видео заседания.

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