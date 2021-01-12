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Заседание Правительства Казахстана. Видео

На повестке заседания – итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за 2020 год.

Фото : ПМ РК12 января 2021, 09:16

В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, передает zakon.kz.

На повестке заседания были итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за 2020 год.

Предлагаем видео заседания.


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