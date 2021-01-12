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Как защититься от "британского" штамма коронавируса

Он обратил внимание на то, что вирус, как и бывает, начинает спустя некоторое время мутировать.

Фото : zakon.kz12 января 2021, 10:41

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как защититься от "британского" штамма COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на riafan.ru.

По его словам, показатель заразности "британского" штамма коронавируса составил 1,5, в то время как обычного - 1,1, передача вируса осталась прежней - воздушно-капельной.

Он обратил внимание на то, что вирус, как и бывает, начинает спустя некоторое время мутировать. Однако главным, по мнению всех специалистов, остается тяжесть течения заболевания. А она, по словам Горелова, не увеличилась.

Также он добавил, что созданные в России вакцины против коронавируса защищают от "британского" штамма.

Поскольку британский штамм - разновидность все той же коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность. Это своевременное выявление инфекции, изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты и, конечно, вакцинация", - сказал эпидемиолог.

Отмечается, что на днях японские специалисты выявили новый штамм коронавируса, который отличается от обнаруженного в ЮАР и Великобритании. По мнению японских экспертов, новый штамм не сделал коронавирус более агрессивным.


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