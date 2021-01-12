Реальный сектор стал основным фактором устойчивости экономики РК в 2020 году

Стабильность экономики позволила удержать уровень безработицы в диапазоне до 5% и не допустить значительного снижения реальных доходов населения.

В 2020 году реальный сектор стал основным фактором устойчивости национальной экономики РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 2020 год.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального банка Е. Досаев, министр финансов Е. Жамаубаев, ситуации в промышленности и энергетическом секторе - министры индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов и энергетики - Н. Ногаев, агропромышленном комплексе - министр сельского хозяйства С. Омаров.

В 2020 году основным фактором устойчивости национальной экономики Казахстана стал рост в реальном секторе, включая обрабатывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство. Так, в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,9%, из них в металлургическом производстве - на 2,6%, в производстве продуктов питания - на 4%, фармацевтике - на 47%, машиностроении - на 16,3%, в том числе автомобилестроении на 52,5%, а также легкой промышленности - на 15%.

Объемы строительства увеличились на 11,2%, ввод жилья - на 16,8% или порядка 15,3 млн кв.м. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5,6%.

Ограниченная динамика отмечается в горнодобывающей отрасли на фоне необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+. ИФО по отрасли по итогам 12 месяцев составил -3,7%.

Золотовалютные резервы РК и активы Национального фонда на 31 декабря 2020 г. составили $94,4 млрд, увеличившись за год на $3,6 млрд.

Стабильность экономики позволила удержать уровень безработицы в диапазоне до 5% и не допустить значительного снижения реальных доходов населения.

Эффективность мер правительства по обеспечению устойчивости экономики в условиях текущего кризиса была неоднократно отмечена передовыми международными финансовыми институтами, рейтинговыми агентствами и консалтинговыми компаниями.

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, хотя определенные ограничения в некоторых регионах продолжают действовать для обеспечения безопасности граждан.

На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации наблюдается постепенное восстановление в секторе услуг. В декабре, по сравнению с ноябрем, продолжилось восстановление в сферах торговли (+1,4%) и связи (+0,2%).

Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области, а также города Нур-Султан и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по 5 из 7 основных показателей. Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и г. Алматы.

2020 год был наполнен вызовами. Благодаря своевременно принятым мерам мы их преодолели. В целях дальнейшего обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и повышения качества жизни населения необходимо эффективно реализовать предвыборную программу партии "Nur Otan", - сказал А.Мамин.

Глава правительства объявил, что итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период будут подробно рассмотрены на расширенном заседании правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!