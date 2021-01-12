Курс доллара вырос на торгах

Доллар подрос на 0,81 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,99 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421,2 тенге, евро – 511-514 тенге, рос. рубль - 5,63-5,7 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 12 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,19%, составив $52,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,23% — до $55,53 за баррель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!