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Курс доллара вырос на торгах

Доллар подрос на 0,81 тенге.

Фото : rg.ru12 января 2021, 11:14

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,99 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421,2 тенге, евро – 511-514 тенге, рос. рубль - 5,63-5,7 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 12 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,19%, составив $52,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,23% — до $55,53 за баррель.


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