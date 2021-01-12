Два заявления от наблюдателей за выборами рассмотрели суды Алматы

Обе жалобы не удовлетворили.

Два заявления об обжаловании решения и действий участковых избирательных комиссий поступило в суды Алматы. Обе жалобы не удовлетворили, передает zakon.kz.

10 и 11 января суды Алматы рассмотрели две жалобы на действия участковых избирательных комиссий (УИК).

В Медеуский райсуд поступило заявление от ОО "Независимые наблюдатели". Организация просила признать отказ УИК в регистрации и допуске его наблюдателя незаконными и понудить ответчика зарегистрировать его наблюдателем.

Закон "О выборах" требует от наблюдателя письменно подтвердить свои полномочия. Этот документ должен быть заверен печатью организации, которая направила наблюдателя, указав в нем его ФИО. Кроме того, наблюдатель обязан предъявить удостоверение личности. Все это не было выполнено лицом, изъявившим желание стать наблюдателем. Поэтому суд отказал в удовлетворении требований ОО, - говорится в сообщении Департамента по обеспечению деятельности судов.

С аналогичным заявлением в Алмалинский райсуд №2 обратилось ОФ "Молодежная информационная служба Казахстана" (МИСК). В нем говорится, что представитель МИСК не был допущен наблюдателем из-за отсутствия свободных мест в помещении избирательного участка. МИСК посчитал ссылки на соблюдение санитарных требований неправомерными.

Представитель УИК пояснил, что просьба подождать освобождения отведенного для наблюдателей места в помещении избирательного участка не является отказом в его допуске и регистрации. В помещении УИК, как установил суд, отведенные для общественных наблюдателей места расположены согласно саннормам и алгоритму по предупреждению распространения COVID-19. Без нарушения норм социального дистанцирования предоставить место наблюдателя в момент его прибытия на участок не представлялось возможным, - говорится в сообщении.

Отмечается, что требования Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и нормы постановления главного санврача об утверждении вышеуказанного алгоритма обязательны к выполнению. В связи с этим суд отказал в удовлетворении требований ОФ.

Ряд заявлений были возвращены из-за того, что заявители не соблюдали требования закона. Так, в них не указывались конкретные претензии к УИК и какие нормы закона были нарушены.

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