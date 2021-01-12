Коронавирус 18 раз мутировал в организме россиянки

Российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19 и результаты были положительными до 9 сентября.

За исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина. Сравнив материалы, специалисты заключили, что в ее организме вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом, и с теми, которые возникли в "британском" варианте.

Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме, - подчеркнул специалист.

При этом он отметил, что выводы о скорости распространения нового "российского" штамма преждевременно, так как описан только один случай.