Как казахстанские школьники будут учиться в третьей четверти

На брифинге в СЦК вице-министр образования и науки Шолпан Каринова подробнее рассказала о формате, в котором в третьей четверти будут учиться казахстанские школьники, передает корреспондент zakon.kz.

В казахстанских школах 11 января в плановом порядке началась третья учебная четверть, которая продлится до 20 марта. В третьей четверти продолжается обучение в традиционном формате в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, а в международных школах - это 1-7 классы с наполняемостью в классах детей до 15. Также продолжается обучение в небольших школах с количеством учащихся до 300, с наполняемостью в классах до 15 учащихся. вице-министр образования РК Шолпан Каринова

Кроме того, по ее словам, в этой четверти началось обучение в штатном режиме выпускных классов. В общеобразовательных школах - это 9-11 классы, в международных школах, НИШ - это 10-12 классы.

При этом предусмотрено, что 70% предметов будут вестись в штатном формате и 30% - в дистанционном. Какие предметы будут вестись дистанционно, какие будут вестись в штатном режиме определяет каждая школа самостоятельно, исходя из потребности и необходимости каждого учебного заведения. Кроме того, в разрешенных категориях учащихся разрешено обучение и проживание в интернатах - это спецшколы интернаты, это школы-интернаты общего типа, пришкольные интернаты и школы-интернаты для одаренных детей. Кроме того, разрешены индивидуальные консультации для детей в целях восполнения потери знаний для обучающихся в группах до 5 детей, - перечислила она.

Вице-министр отметила, что с этими категориями детей педагоги всегда "и в обычных, прежних форматах" работали. Продолжительность этих консультаций также зависит от того, какая необходимость есть у детей, как видят разрешение этой ситуации сами педагоги.

Отмечается, что во всех случаях, решение по штатному обучению принимается совместно с главными санврачами соответствующих территорий.

Оксана Скибан, Нур-Султан