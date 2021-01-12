В Казахстане пенсии увеличились в два раза - фейк

В Казнете распространяется новость о том, что в 2021 году пенсии увеличатся в два раза. Но это не так, передает zakon.kz.

Stopfake.kz сообщает, что с начала 2021 года размер пенсий в Казахстане действительно вырос, но не на 50%. Пенсионные выплаты по возрасту и выслугу лет повысились на 7%, а размер базовой пенсионной выплаты - на 5%.

С 1 января 2021 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, т. е. с опережением уровня инфляции на 2%. При этом размер минимальной пенсии по возрасту составил 43 272 тенге. Размер базовой пенсионной выплаты повышен на 5%. С 1 января 2021 года ее минимальный размер составляет 18 524 тенге. В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 61 796 тенге, — сказано на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения.

Повышение коснется 2,2 миллиона пенсионеров.

Stopfake.kz призывает доверять только официальной информации.