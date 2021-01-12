Кто войдет в Мажилис от партии "Ак жол"

Партия "Ак жол" выбрала депутатов, которые войдут в Мажилис, передает zakon.kz.
Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением Пленума доверены следующим кандидатам:
10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. 12 января в ЦИК РК озвучили итоги. В парламент прошли три партии: Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Больше всего мандатов у Nur Otan - 76, у "Ак жол" 12 мандатов, у Народной партии 10 мандатов. Кроме того, от Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе будет 9 депутатов.
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