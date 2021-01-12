Кто войдет в Мажилис от партии "Ак жол"

Партия "Ак жол" выбрала депутатов, которые войдут в Мажилис, передает zakon.kz.

Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением Пленума доверены следующим кандидатам:

Перуашев Азат Турлыбекулы Абильдаев Азамат Рахатович Барлыбаев Ерлан Хайланович Дюсембинов Берик Салимжанович Ерубаев Серик Сарсенович Еспаева Дания Мадиевна Жумабаева Айгуль Кызыровна Иса Казыбек Жарылкасынулы Линник Андрей Григорьевич Омиргали Ерлик Хайдарулы Раманкулов Максат Базаралыевич Сембинов Азат Талгатович

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. 12 января в ЦИК РК озвучили итоги. В парламент прошли три партии: Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Больше всего мандатов у Nur Otan - 76, у "Ак жол" 12 мандатов, у Народной партии 10 мандатов. Кроме того, от Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе будет 9 депутатов.