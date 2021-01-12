В Кыргызстане допросят экс-премьеров по делу о подготовке к пандемии

Председатель Финансовой полиции Кыргызстана Сыймык Жапыкеев заявил журналистам, что на допросы по делу о подготовке к пандемии COVID-19 вызовут всех бывших высокопоставленных чиновников, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Он назвал бывших премьер-министров Мухаммедкалыя Абылгазиева, Кубатбека Боронова и экс-вице-премьера Алтынай Омурбекову. К слову, Боронов сегодня уже был на допросе.

Кто причастен к делу о подготовке к пандемии? Абылгазиев, Боронов, Омурбекова… Тысячи человек умерли от коронавируса. Все виновные ответят. До конца все доведем. Кто был ответственен за подготовку, тех и вызовем. Никому не будет "скачухи". Боронова вот на допрос впервые позвали... Допрашиваем и прежних министров здравоохранения. председатель Финансовой полиции Кыргызстана Сыймык Жапыкеев.

Он уточнил, что, кроме двух экс-премьеров, допросят двух бывших вице-премьеров, двух экс-министров здравоохранения и экс-главу Минфина.