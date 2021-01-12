Вооруженное нападение на обменник попало на видео в Нур-Султане

Неудавшаяся попытка разбойного нападения попала на видео в Нур-Султане, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП Нур-Султана, в обменный пункт на левобережье ворвался молодой человек в медицинской маске. Угрожая ножом, он пытался забрать деньги. Но 39-летняя женщина стала отбиваться и громко кричать. Нападавший вынужден был сбежать ни с чем.

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель Алматы, который приехал в столицу в поисках легких денег, сняв посуточно квартиру, - сообщили в пресс-службе ДП.

Там отметили, что мужчина тщательно готовился к совершению преступления, разрабатывая пути отхода. Он даже изменил форму бровей, сделав их сросшимися, а после сменил пальто на пуховик и изменил походку, пытаясь всячески запутать следы.

Столичными полицейскими были составлены ориентировки с приметами подозреваемого и установлен район возможного проживания. При отработке съемных квартир, один из владельцев опознал подозреваемого.

Мужчина успел скрыться, выехав в Алматы. Несмотря на попытки запутать следы, подозреваемый был задержан благодаря кропотливой работе оперативников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС ДП Нур-Султана.