Нулевая видимость. Сразу шесть машин столкнулись на трассе

12 января 2021, 16:46
Фото: кадр видео

Из-за разыгравшейся непогоды на дороге между Карагандой и Темиртау столкнулись шесть легковых машин, передает zakon.kz.

ДТП произошло на автодороге Алматы-Екатеринбург.

На участке между Карагандой и Темиртау во время бурана из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей. К счастью, обошлось без тяжких последствий. Несмотря на неоднократные предупреждения метеорологов и сотрудников ДП Карагандинской области о резком ухудшении погоды и соблюдении осторожности, многие водители отправляются в дорогу. Тем самым они подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Полицейские рекомендуют водителям не игнорировать предупреждения. пресс-служба ДП Карагандинской области.

Ранее полиция региона записала видео-предупреждение о плохой видимости на трассах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?