Меня похитили. Помоги! Криминальная трагедия разыгралась в ВКО

В ВКО трое мужчин напали на таксиста и отобрали у него машину, передает zakon.kz.

Перед Новым годом в полицию поступило сообщение от жительницы Уланского района с. Бестерек, которая сообщила, что неизвестные избили ее мужа и отобрали его машину Nissan Note.

Незамедлительно был объявлен план "Перехват".

Установлено, что трое парней заказали такси около 14:00 часов дня из пригорода областного центра – с. Меновное для передвижения по городу. После этого пассажиры попросили отвести их за город. Таксист ответил, что такими перевозками не занимается и нужно заказать междугороднее такси. Мужчины, расположив водителя к себе, убедили его изменить маршрут, в итоге они направились за город в с. Бестерек Уланского района. По дороге на трассе Усть-Каменогорск - Самарское пассажиры избили таксиста, и похитили, пересадив на заднее сидение, - сообщили детали в полиции.

Улучив момент, потерпевший смог выпрыгнуть из машины на ходу. Он позвонил супруге и сказал: "Меня похитили. Помоги! Изгутты Айтыков". Ошеломленная женщина сообщила стражам порядка.

В это время окровавленный мужчина пытался остановить попутки, но они проезжали мимо. И только водитель ГАЗели остановился.

Полицейские нашли машину потерпевшего в соседнем селе, в 30-40 километрах от места происшествия вблизи с. Таргын. Были задержаны трое молодых мужчин в возрасте от 24 до 34 лет. При этом установлено, что двое ранее привлекались к уголовной ответственности. начальник ДП ВКО Сагат Мадиев

Полицейские вернули хозяину машину. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 200 ч. 3, ст. 125 ч.2 п.1 УК РК. Подозреваемые арестованы.