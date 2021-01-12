Елбасы принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди

Нурсултан Назарбаев принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, передает zakon.kz со ссылкой на сайте Елбасы.

В ходе встречи был рассмотрен график внешнеполитических мероприятий с участием Первого Президента Казахстана в текущем году. Особое внимание было уделено предстоящим заседаниям Высшего Евразийского экономического совета, Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) и Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, в которых Нурсултан Назарбаев является Почетным председателем, - говорится в сообщении.

Елбасы была представлена информация о ситуации в государствах, являющихся союзниками и стратегическими партнерами Казахстана, а также приоритетных направлениях работы в рамках председательства нашей страны в ЕАЭС.