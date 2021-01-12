Дождь и снег ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана с 20:00 12 января до 21:00 13 января, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", в Карагандинской области 13 января местами ожидаются туман, метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде ночью ожидается метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер северо-западный ночью и утром местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель.

В горах Туркестанской области ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, низовая метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются местами метель, туман. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Жамбылской области 12 января местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. В Таразе ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Вероятность шторма 70-95%.