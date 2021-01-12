Кафе нарушило карантин. Это узнали из-за убийства

В Актобе убили посетителя кафе, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП Актюбинской области, инцидент произошел 7 января.

Примерно в 02.25 часов на телефон "102" ЦОУ УП Актобе поступило сообщение, о том, что по ул. Краснощекова, возле кафе "Самовар" от ножевого ранения скончался 37-летний мужчина. Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий по горячим следам был установлен и задержан 28-летний подозреваемый. Как выяснилось, после застолья в кафе, на улице во время драки клиент нанес ножевое ранение потерпевшему. По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 УК РК - Убийство. Подозреваемый водворен в ИВС Актобе, - сообщили в полиции.

Там добавили, что администрация кафе "Самовар" нарушила ограничительные меры по режиму работы увеселительных заведений. В ее собран материал и направлен для принятия решения в Департамент контроля качества и услуг.