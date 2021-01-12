Почти все трассы из Нур-Султана закрыты

Закрыты все трассы из Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В связи с резким ухудшением погодных условий, а именно метель, ограничение видимости, Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует граждан, что все трассы (кроме направления Нур-Султан-Павлодар) для всех видов автотранспорта закрыты, - говорится в сообщении ДЧС.

На 12 января, по данным Казгидромета, в Нур-Султане продолжает сохраняться ветер юго-западный с перемещением на северо-западный 15-20 м/с., метель.