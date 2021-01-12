Перебои в электросетях устранили в Атырауской и Мангистауской областях

АО "KEGOC" завершил восстановительные работы в своих сетях в Атырауской и Мангистауской областях, где у ряда потребителей были перебои с электроэнергией 10 и 11 января текущего года, передает zakon.kz.

Как известно, 10 и 11 января 2021 года в результате аномальных погодных явлений произошли отключения отдельных воздушных линий и оборудования на подстанциях компании и в региональных сетях из-за чего начались перебои с электричеством у ряда потребителей в Атырауской и Мангистауской областях, - говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на продолжающееся коронирование высоковольтного оборудования из-за обледенения, снега и высокой влажности, сотрудники компании провели полный комплекс восстановительных работ.

В настоящее время полностью восстановлена нормальная схема электрической сети. Атырауская и Мангыстауская области синхронизированы с ЕЭС.

С моментов возникновения перебоев электроснабжение потребителей было полностью восстановлено в период от одного до девяти часов, - отметили в компании.