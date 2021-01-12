Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после выхода Великобритании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после окончания процедуры Brexit (выхода Великобритании из ЕС), сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в ходе выступления в Анкаре, передает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство, — Реджеп Эрдоган.

Ранее турецкий лидер во время общения с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен высказался за будущее Турции в составе ЕС. По мнению Эрдогана, ЕС занимает ключевое место в повестке Турции.

Турция подала заявку на вступление в ЕС еще в 1987 году, но переговорный процесс затормозился. В 2021 году Лондон и Брюссель договорились о выходе Великобритании из Евросоюза.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС.