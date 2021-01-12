Александр Бублик вышел в финал турнира АТР в Анталье

Казахстанский теннисист Александр Бублик в третий раз в своей карьере вышел в финал на турнирах серии ATP, сообщает пресс-служба ФТК.



В полуфинальном матче ATP Antalya Open 250 казахстанец переиграл француза Жереми Шарди — 6:4, 6:7, 6:3. Поединок продлился 2 часа 5 минут. Это была первая очная встреча между Александром и Жереми. 49-я ракетка мира, 23-летний Бублик, сделал четыре брейка, 11 двойных ошибок и 15 эйсов. 33-летний Шарди, занимающий 72-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу соперника, сделал пять эйсов и четыре двойные ошибки.



На ранних стадиях турнира Бублик обыграл Сальваторе Карузо (Италия), Тристана Ламазина (Италия) и Маттео Берреттини (Италия).



За свой первый титул на турнирах серии АТР казахстанец поспорит с австралийцем Алексом де Минауром.



Напомним, что в 2019 году Бублик выходил в финал двух турниров АТР. В американском Ньюпорте он уступил Джону Изнеру, а на турнире Chengdu Open в китайском Чэнду проиграл испанцу Пабло Карреньо Буста.