Сильный снег ожидается в Алматы

В Алматы в ночь на 13 января, по прогнозам синоптиков, ожидается выпадение снега с переходом в обильный снегопад в дневное время, передает zakon.kz.

В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог. Препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором, - сообщили в акимате города.

В акимате призвали водителей при острой необходимости поездки на личном транспорте снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий.