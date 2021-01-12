Грета Тунберг появится на шведских марках

На первых в этом году шведских почтовых марках появится изображение 18-летней экологической активистки Греты Тунберг, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почтовую компанию Postnord.

Таким образом в компании решили подчеркнуть актуальность вопросов экологии, остающихся на слуху "не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг".

Художник Хеннинг Тролльбек изобразил девушку стоящей на скале на фоне голубого неба с разноцветными облаками. Тунберг облачена в желтый плащ и смотрит на ласточек.

Помимо изображения Греты, на новых марках также использованы мотивы флоры и фауны шведской природы. На трех марках будет отмечен город Гётеборг на западном побережье страны, которому в этом году исполняется 400 лет. Марки появятся в продаже 14 января 2021 года, их цена составит 12 крон ($1,4) за штуку.





В 2018 году, в возрасте 15 лет Грета Тунберг начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", и впоследствии это вдохновило глобальную акцию, также известную как "Пятницы ради будущего" Еще большее внимание к экоактивистке оказалось приковано после того, как она выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.