12-летний казахстанец погиб на горнолыжном курорте в Кыргызстане

В Кыргызстане при спуске по одной из трасс на горнолыжной базе в Караколе погиб 12-летний казахстанец, сообщает zakon.kz.

Как пишет 24.kg, мальчик, приехавший на отдых с родителями, спускаясь на лыжах, ударился о дерево и от полученных травм скончался на месте.

Примерно в 15.00 с горнолыжной базы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик из Казахстана, спускаясь на лыжах, ударился об ель и от полученных травм скончался на месте. Выехала следственно-оперативная группа. Она собирает материалы. УВД Иссык-Кульской области.

В МИД РК заявили, что казахстанский консул на связи с родными погибшего мальчика и местными правоохранительными органами. Родителям мальчика будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.

По предварительным данным наш соотечественник погиб из-за несоблюдения правил техники безопасности при катании на лыжах, - говорится в сообщении ведомства.