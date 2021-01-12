Грузовик протаранил колонну автобусов с военными в России

На Новорижском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием самосвала и военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники. В колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны, которая обеспечивает штаб транспортом, врезался самосвал, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, в ДТП погибли четыре человека. Около 50 человек пострадали, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика практически не пострадал, его задержали. Экспертиза показала, что на момент столкновения Иван Гавриков был трезв. Водитель взял большегруз в аренду в одной из подмосковных транспортных компаний.

В данный момент он арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 350 УК РФ ч.3 "Нарушение правил вождения или эксплуатации машин", предусматривающей в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.