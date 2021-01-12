"Барыс" дома проиграл "Ак Барсу"

В матче КХЛ астанинский "Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу", сообщает zakon.kz.

Первый период прошел с небольшим преимуществом казанцев, но счет по итогам первых 20 минут был равным. Гости забили первыми при розыгрыше большинства: Данис Зарипов отдал на верхний пятак, откуда Кирилл Петров бросил в верхний угол. Но уже через две минуты "Барыс" провел атаку сходу и восстановил равенство. Кирилл Панюков перехватил шайбу в своей зоне, обыгрался с Мэттью Фрэттином и забил при выходе "2 в 1", пишет пресс-служба "Ак Барса".

В начале второго отрезка астанчане снова вышли вперед. Кирилл Панюков подставил клюшку под передачу партнера при розыгрыше лишнего, но казанцы ответили двумя шайбами за 68 секунд. Сначала Найджел Доус в большинстве бросил в ближнюю девятку, а затем Станислав Галиев убежал "1 в 0" и переиграл Хенрика Карлссона – 2:3. До перерыва именно игроки Дмитрия Квартальнова были ближе к тому, чтобы забить еще раз, но забросить в четвертый раз не получилось.

Правда, эта задача была решена в первой же смене третьего периода. Патрис Кормье на паузе обыграл вратаря и поразил уже пустые ворота своей бывшей команды – 2:4. После этого хоккеисты "Ак Барса" дважды подряд сыграли в большинстве, но реализовать его не смогли.