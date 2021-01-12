В Алматинской области произошло землетрясение 2-3 балла

12 января в 19:21 по времени Нур-Султана в Алматинской области зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 292 км на северо-восток от города Алматы на территории Панфиловского района Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.45° с.ш. 80.10° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): городе Жаркент 2-3 балла.

По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении: