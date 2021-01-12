В Алматинской области произошло землетрясение 2-3 балла

12 января 2021, 23:27
Фото: profile.ru

12 января в 19:21 по времени Нур-Султана в Алматинской области зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 292 км на северо-восток от города Алматы на территории Панфиловского района Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 11.7.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 44.45° с.ш. 80.10° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): городе Жаркент 2-3 балла.

По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома: толчки могут повторится;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи:
  • не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.

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