В Алматинской области произошло землетрясение 2-3 балла

12 января в 19:21 по времени Нур-Султана в Алматинской области зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 292 км на северо-восток от города Алматы на территории Панфиловского района Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 11.7.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 44.45° с.ш. 80.10° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): городе Жаркент 2-3 балла.
По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:
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