Казахстанские боксерши стартовали с побед на Кубке наций в Сербии

Боксеры женской команды Казахстана по боксу принимают участие в X Международном турнире Кубка Наций, который проходит в Сербии, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Казахстанские спортсменки Дина Жоламан и Арайлым Марат стартовали на турнире с побед.

В весовой категории 48 кг Арайлым Марат одержала уверенную победу над хозяйкой ринга, сербской боксершей и вышла в полуфинал.

Дина Жоламан 54 кг победила соперницу из Словакии и выбила себе путевку в полуфинал.

Сегодня на ринг выйдут сразу три спортсменки: Владислава Кухта (57 кг), Жансая Балтабекова (64 кг) и Марина Вольнова (75 кг). Девушки будут биться за выход в полуфинал.



