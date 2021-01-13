Об уборке снега рассказали в акимате Алматы

В Алматы за ночь выпало 10 см снега, передает zakon.kz.

Как сообщили в городском акимате, 13 января с 04.30 началось выпадение снега. По состоянию на 9.00 в городе выпало 10 см снега.

С начала снегопада дороги, перекрестки, съезды развязок посыпали противогололедными материалами, сметали снег. Израсходовано 2650 куб. м противогололедных материалов.

Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов. В горных, предгорных районах, а также пешеходных зонах начаты работы по вывозу снега, - рассказали в акимате.

Колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин выехали на дороги после утреннего часа-пик - после 9.00.

В работе задействовано 630 единиц спецтехники, в том числе 234 пескоразбрасывателя, а также 1907 дорожных рабочих.

По прогнозу Казгидромета, температура воздуха сегодня днем до минус 2 градусов, снег завершится в конце дня.