Нашли гранату на ручке двери - названа причина оцепления в Алматы

В Алматы на ручке двери забора жилого дома нашли гранату, передает zakon.kz.
Видео оцепления появилось в соцсетях.
В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали произошедшее.
Предмет, похожий на гранату, был обнаружен в частном секторе в Нарурызбайском районе Алматы. Граната – не боевая. Ее истинное происхождение и принадлежность будут установлены по результатам специальной экспертизы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.287 ч.3 УВК РК, - сказано в сообщении.
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