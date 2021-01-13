В Алматы вынесли приговор членам ОПГ, сбывавшим наркотики

Члены организованной преступной группы, сбывавшие в Алматы наркотики, приговорены к 16 и 17 годам тюрьмы, сообщает zakon.kz.

Как напомнили в пресс-службе городского ДП, при проведении целевых оперативно-розыскных мероприятий была разоблачена преступная группа, которая занимались сбытом и распространением гашиша на территории Алматы.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по ст. 297 ч. 4 УК РК, установлено, что гражданин А., находясь на территории города Алматы, создал организованную группу и руководил ею, с целью незаконного хранения и сбыта наркотических веществ на территории города. По данному факту также были зарегистрированы уголовные дела по ст. 262 ч. 1 и 2 УК РК "Создание и руководство организованной группой преступной организацией, а равно участие в них". У задержанных в местах проведения обысковых мероприятий изъяты травматический пистолет, гладкоствольное ружье, боеприпасы к ним и почти пять килограмм гашиша. начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Как сообщается, были изобличены все члены организованной преступной группы, доказана их преступная деятельность и ликвидированы так называемые "офисы" для сбыта и притон для потребления наркотических средств.

В отношении задержанных лиц были зарегистрированы уголовные дела по ст. 262 ч. 1, 2 УК РК "Создание и руководство, а также участие в ОПГ" – два уголовных дела, ст. 297 ч. 4 УК РК "Сбыт наркотических средств" – 28 уголовных дел, ст. 287 ч. 2 УК РК "Незаконное хранение огнестрельного оружия" – одно уголовное дело, ст. 302 ч. 2 УК РК "Организация и содержание притона для потребления наркотических средств" – одно уголовное дело. начальник отдела Следственного Управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

По его словам, 30 декабря 2020 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы все члены ОПГ признаны виновными в инкриминируемых им деяниях.

Руководителю преступной группы гражданину А. назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, остальные четыре члена преступной группы приговорены к 16 годам лишения свободы, - добавил он.