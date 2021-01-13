Казахстанец устроил мощную кибератаку на систему электронных госзакупок

Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела по факту скоординированной кибератаки (типа DDos) в мае 2020 года на информационную систему "Электронные государственные закупки", приостановившей работу государственного Интернет-ресурса "goszakup.gov.kz" (является критически-важным объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан), сообщает zakon.kz.

В следствие указанной кибератаки перенесена 7901 государственная закупка на общую сумму 164 млрд тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в т.ч. при содействии АО "ЦЭФ" (центр электронных финансов), установлен гражданин РК, совершивший кибератаку на государственный Интернет-ресурс с целью последующего получения преимуществ при участии в электронных государственных закупках, - говорится в сообщении КНБ.

По результатам расследования и проведенной компьютерно-технической экспертизы, вина лица полностью доказана, орудия совершения преступления изъяты.

22 декабря т.г. решением Сарыаркинского районного суда г. Нур-Султан, подсудимый признан виновным по ст.207 ч.2 п.1 УК РК "Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций" и наказан в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере электронных государственных закупок сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу, - добавили в КНБ.