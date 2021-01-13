В Нур-Султане врачи внедрили новую технологию лечения дивертикула Ценкера

В Национальном научном онкологическом центре успешно внедрили новую технологию эндоскопического лечения дивертикулов пищевода. Положительный опыт врачей нашего центра дает возможность трансферта этой технологии лечения дивертикула Ценкера во все областные хирургические стационары Казахстана, сообщает zakon.kz.

Пациент, мужчина 58 лет, при поступлении предъявлял жалобы на затруднение при глотании твердой пищи и жидкости, постоянный неприятный запах изо рта и другие сопутствующие симптомы. После осмотра пациенту было рекомендовано оперативное лечение.

В результате врачами была проведена эндоскопическая дивертикулотомия дивертикула Ценкера с применением новой технологии разработанной японскими врачами. Особенность метода заключается в том, что операция была проведена внутрипросветно в пищеводе с помощью видеогастроскопа, без накожных разрезов. Метод называется Z-POEM - Ценкеровская пероральная эндоскопическая миотомия.

Ранее в лечении дивертикула Ценкера применялся только "открытый" метод хирургического лечения. Во многих больницах он предлагается до сих пор. При открытой операции пациенту производится довольно большой и протяженный разрез на шее и проводиться удаление дивертикула Ценкера. Так как анатомия шеи чрезвычайна сложна, существует риск пересечения возвратного гортанного нерва, что может привести к потере пациентом способности нормально глотать. В следствии такой операции на шее остается достаточно большой шрам.

При использовании Z-POEM метода накожный разрез не выполняется, разрез проводится только слизистой оболочки пищевода, а значит реабилитация пациента в разы короче, можно на 3-4 сутки выписывать пациента при отсутствии осложнений, трудовая реабилитация вообще не требуется, также нет риска пересечения возвратного гортанного нерва, как при хирургическом лечении. А самое главное - качество жизни пациента повышается с первых часов после эндоскопической операции. Уже сразу после операции пациенту разрешено пить воду.

На следующий день под рентгеновским контролем проводится контрольная рентгеноскопия пищевода с применением водорастворимого контраста. Отсутствие задержки контраста и затеков контраста говорит об успешном и правильном выполнении операции. При отсутствии жалоб и при общем удовлетворительном состоянии, пациент выписывается на 3-4 сутки, в динамике эндоскопический и рентген-контроль проводится через полгода.

Операцию выполнили заведующий центром экспертной эндоскопии и интервенционной радиологии ННОЦ Батырбеков Канат Умирзакович совместно с коллегами - заведующим эндоскопическим отделением Мнопрофильного клинического центра Зеленым Алексеем Геннадьевичем, врачом-эндоскопистом центра экспертной эндоскопии ННОЦ Галиакбаровой Айнур Асылбековной.

Успешное выполнение таких операций требует использование экспертного эндоскопического оборудования и одноразового эндоскопического инструментария, а также высоких профессиональных навыков операционной бригады.