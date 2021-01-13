Премьер Эстонии уходит в отставку на фоне коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным. Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия.

Убежден, что следственные органы выполнят свою работу профессионально и беспристрастно, а также выяснят неоспоримую правду в этом деле. премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Он заверил, что как председатель Центристской партии он "не совершал и не одобрял никаких действий, которые противоречат законам или чувству справедливости".

Конечно, как председатель политической партии я также должен взять на себя ответственность и за то, что этот вопрос получил однозначное, четкое и справедливое решение. Я искренне благодарю всех политиков, партии и политические силы, с которыми мне выдалась честь сотрудничать в качестве премьер-министра в течение немногим более четырех лет. Также искренне благодарен всем чиновникам и сотрудникам Государственной канцелярии, министерств, их государственных структур, органов местного самоуправления. Конечно, также предпринимателям, активистам недоходных организаций а и всем жителям Эстонии, с которыми я имел удовольствие общаться в течение этих лет. Я также благодарю всех моих коллег в Европе и во всем мире. Успехов Эстонии! премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Как сообщает ТАСС, накануне генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заявил, что уйдет с этого поста из-за коррупционного скандала. Он добавил, что не считает себя виновным.

Во вторник государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил, что Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco.

По версии прокуратуры, Корб договорился с Тедером о том, что тот пожертвует Центристской партии до €1 млн до выборов в местные самоуправления, которые намечены на 17 октября 2021 года. В обмен на это связанная с Тедером компания Porto Franco должна была получить от государства кредит на €39,3 млн на реализацию девелоперского проекта.

Правительство Эстонии одобрило кредит в прошлом году через учреждение KredEx сроком на шесть лет под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Конкуренты компании Porto Franco отмечают, что стандартная ставка для подобных кредитов в Эстонии составляет 10% годовых. Во вторник сотрудники Полиции безопасности (КаПо) провели в учреждении KredEx обыск.

Как отмечают эстонские СМИ, Хиллар Тедер после одобрения кредита сделал в прошлом году несколько пожертвований Центристской партии на сумму порядка €60 тыс.

Центристская партия возглавляет правящую коалицию в Эстонии, куда входят также Консервативная народная партия и партия "Отечество".