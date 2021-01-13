В машину стреляли из травмата в Алматы

Хулиган, стрелявший в машину, задержан в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Алмалинского района, это преступление имело место под утро на пересечении проспекта Райымбека и улицы Абылай хана.

26-летний гражданин М. из травматического пистолета выстрелил в машину 27-летнего гражданина И., и скрылся с места преступления. Благо, никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, изучены данные системы видеомониторинга. начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По его словам, "личности подозреваемых были установлены сразу же, в кратчайшее время один из них был задержан".

Другой участник противоправных действий разыскивается. Его поимка – дело времени. На данном этапе расследования установлено, что стороны знакомы друг с другом, у них между собой сложились неприязненные отношения, что и послужило мотивом преступления, расследуемого по ст. 293 ч. 3 УК РК. В настоящее время комплекс оперативных и следственных мероприятий продолжается, - добавил он.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.